Hellas Verona: distorsione tibio-tarsica alla caviglia per Ceccherini (Di lunedì 8 agosto 2022) Piove sul bagnato in casa Hellas Verona. Dopo la sconfitta in Coppa Italia arrivata contro il Bari, gli scaligeri devono fare i conti con l'infortunio di Federico Ceccherini, uscito anzitempo proprio durante questa sfida. Ecco la nota del club: "Hellas Verona FC comunica che gli esami strumentali e le visite specialistiche cui il calciatore è stato sottoposto nelle scorse ore hanno evidenziato per Federico Ceccherini, sostituito al 24? del primo tempo del match disputato ieri contro il Bari, una distorsione tibio-tarsica alla caviglia sinistra, senza lesioni legamentose."

