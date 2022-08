(Di lunedì 8 agosto 2022)annuncia la partnership dell'estate con2 " Come Gru diventa Cattivissimo di Illumination . L'azienda leader nella micromobilità è pronta ad accompagnare al cinema tutti i fan dei "...

QN Motori

Il giallo Per l'occasionesidi giallo: infatti, in alcune (e segretissime) città italiane dove il leader della micromobilità opera, l'utente che troverà e guiderà il monopattino giallo ...Nello stesso anno è diventata testimonial della piattaforma streamingLive e ha partecipato ... Oltre a partecipare indi 'spalla' di Enrico Papi, Carolina ha preso parte ad una Candid ... Helbiz si veste di giallo con il film Minions 2 Helbiz annuncia la partnership dell’estate con Minions 2 – Come Gru diventa Cattivissimo di Illumination. L’azienda leader nella micromobilità è pronta ad accompagnare al cinema tutti i fan dei “Minio ...