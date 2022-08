Hamburger vegetali, il caso Francia: il governo vieta per legge i riferimenti alla carne, ma il Consiglio di stato blocca il provvedimento (Di lunedì 8 agosto 2022) Il 29 giugno, un decreto pubblicato sul Giornale Ufficiale della Repubblica francese e fortemente voluto dall’industria della carne stabiliva che, a partire dal 1 ottobre 2022, in Francia, i prodotti a base di proteine vegetali non si sarebbero più potuti chiamare con nomi che rimandano a prodotti della macellazione o della pesca come “Hamburger”, “nuggets” o “salsicce”. Un’associazione di imprese specializzate nell’alimentazione vegetale ne ha però richiesto la sospensione e il Consiglio di stato si è pronunciato mercoledì in loro favore. Fino a pochi giorni fa, la Francia si apprestava a diventare il primo paese in Europa a vietare il termine “Hamburger vegetale”. Un decreto annuncia infatti che “non sarà possibile utilizzare la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) Il 29 giugno, un decreto pubblicato sul Giornale Ufficiale della Repubblica francese e fortemente voluto dall’industria dellastabiliva che, a partire dal 1 ottobre 2022, in, i prodotti a base di proteinenon si sarebbero più potuti chiamare con nomi che rimandano a prodotti della macellazione o della pesca come “”, “nuggets” o “salsicce”. Un’associazione di imprese specializzate nell’alimentazione vegetale ne ha però richiesto la sospensione e ildisi è pronunciato mercoledì in loro favore. Fino a pochi giorni fa, lasi apprestava a diventare il primo paese in Europa are il termine “vegetale”. Un decreto annuncia infatti che “non sarà possibile utilizzare la ...

fattoquotidiano : Hamburger vegetali, il caso Francia: il governo vieta per legge i riferimenti alla carne, ma il Consiglio di stato… - Emanuele676 : @trasposta Mi ricordi gli antivegani contro gli hamburger vegetali - _dedalya_ : RT @h0ecate: i vegani hanno tutto il diritto di chiamare piatti vegetali come i piatti di origine animale 'latte, carbonara, hamburger, pol… - tuider_Unicorn8 : RT @h0ecate: i vegani hanno tutto il diritto di chiamare piatti vegetali come i piatti di origine animale 'latte, carbonara, hamburger, pol… - Alpha___Lyrae : RT @h0ecate: i vegani hanno tutto il diritto di chiamare piatti vegetali come i piatti di origine animale 'latte, carbonara, hamburger, pol… -