Di Umberto de Giovannangeli. In attesa di un'altra. Le elezioni in Israele avvengono in questo clima. Si fanno così. In un Paese che si sente perennemente in trincea, dove la minaccia esistenziale è da ..." Stop all'invio di armi al regime ucraino e bastae sanzioni alla Russia, bisogna ... " Senzanella lotta alla mafia , alla corruzione e alle organizzazioni criminali, fine del segreto di ... Guerra, tregua, in attesa di un’altra guerra: così si fanno le elezioni in Israele Ore di tregua dopo lunghe giornate di bombardamenti sulla Striscia di Gaza. Israele, che ha provocato la morte di decine di persone ha anche ucciso il capo della Jihad. Proprio alla vigilia delle elez ...Roma, 8 ago. (askanews) - È entrato in vigore alle 23.30 di domanica 7 agosto il cessate il fuoco tra Israele e Jihad islamica palestinese, grazie alla mediazione dell'Egitto, per arginare i peggiori ...