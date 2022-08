Gualtieri firma per il clima. Ma anche per l’inceneritore di Roma (Di lunedì 8 agosto 2022) “Caro Roberto, bene apporre una firma ‘per il clima’. È la stessa che metterai per costruire un mega inceneritore e diffondere fumi inquinanti qui a Roma?”. È quanto scrive in un post su Facebook il presidente del M5S, Giuseppe Conte, commentando quanto dichiarato dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri in merito alla petizione Un voto per il clima. Gualtieri firma la petizione “Un voto per il clima”. Conte: “È la stessa che metterai per costruire il mega inceneritore?” Caro Giuseppe, capisco che sei in campagna elettorale ma tutti i Romani conoscono la situazione disastrosa ereditata da @virginiaraggi. Oggi #Roma non ha impianti e per questo inquina, consuma suolo, sperpera risorse ed è più difficile ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 8 agosto 2022) “Caro Roberto, bene apporre una‘per il’. È la stessa che metterai per costruire un mega inceneritore e diffondere fumi inquinanti qui a?”. È quanto scrive in un post su Facebook il presidente del M5S, Giuseppe Conte, commentando quanto dichiarato dal sindaco di, Robertoin merito alla petizione Un voto per illa petizione “Un voto per il”. Conte: “È la stessa che metterai per costruire il mega inceneritore?” Caro Giuseppe, capisco che sei in campagna elettorale ma tutti ini conoscono la situazione disastrosa ereditata da @virginiaraggi. Oggi #non ha impianti e per questo inquina, consuma suolo, sperpera risorse ed è più difficile ...

