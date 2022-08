Gratta un biglietto da 5 euro | vince ma gli sfugge la cifra super | “Quanto ho vinto?!”

12ptls : @RAV3NCL0WN amo io li guardo malissimo perché gli vorrei dire “amo ho comprato il biglietto 5 euro posso mai comprarmi un gratta e vinci”….. - NotizieNews2 : Gratta e Vinci, biglietto vincente da 5 milioni ma la fortuna si riprende tutto: 'Non è giusto..'… -

corriereadriatico.it

Fabriano,e vince 300mila euro (pensava fossero solo 300) È scoppiata la festa nella ... ha comprato un soloe poi ha chiesto la conferma dell'importo appena vinto: 300mila euro'. Come ...... ha comprato un soloe poi ha chiesto la conferma dell'importo appena vinto: 300mila euro'. Come se non ci credesse neppure lui.e vinci da 1.8 milioni di euro: trascorrerà una vita ... Che colpo a Fabriano: gratta un biglietto da 300mila euro: «Scusi, ma quanto ho vinto». Pensava fossero 300, FABRIANO - «Scusi, quanto ho vinto». Pensava di dover incassare 300 euro, invece quello che aveva in mano era un Gratta e vinci da 300 mila. Mattinata baciata dalla fortuna per ...FABRIANO - «Scusi, quanto ho vinto». Pensava di dover incassare 300 euro, invece quello che aveva in mano era un Gratta e vinci da 300 mila. Mattinata baciata dalla fortuna per ...