Gratta e vinci da 300mila euro ma non se ne accorge: 'Scusi ma quanto mi porto a casa?'. Poi la sorpresa (Di lunedì 8 agosto 2022) Gratta e vinci, va al bar dopo il turno di notte e vince 2 milioni di euro: 'Quello che leggo è vero?'. E abbraccia tutti Fabriano, Gratta e vince 300mila euro (pensava fossero solo 300) È scoppiata ... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 8 agosto 2022), va al bar dopo il turno di notte e vince 2 milioni di: 'Quello che leggo è vero?'. E abbraccia tutti Fabriano,e vince(pensava fossero solo 300) È scoppiata ...

fuomag9 : @Courtaud16 @Oblomov58 @marattin @ItaliaViva Ma se pago tutto con la carta ed ho perfino non pagato il barista che… - pepsi611 : @MarcoBellinazzo Quindi ho una bella casa ma non so se riuscirò a pagarla ma ho comprato un pacco di Gratta & Vinci… - SorgentePas002 : Estrazioni Lotto - DiProblemi : Il clitoride è un gratta e vinci …. Se gratti bene IL PREMIO È ASSICURATO - ShotoSocios : Ho speso 250€ per 10 gratta e vinci e in uno ho vinto 25€, lavatevi via la cattiveria ed imparate ad amare! -