Già amatissima dalle star | lancia la tendenza della canottiera in chiave chic

Leggi su iodonna

(Di lunedì 8 agosto 2022) Alcune tendenze si affermano subito in passerella. E non ci sono dubbi, il tank top è il pezzo del momento, da indossare ora e rispolverare nei look autunnali. Look più belli AI 22/23 guarda le foto Leggi anche › La minigonna in raso con strascico di Prada è già l’ossessione di questa primavera Parola di Prada: la canotta con il logo a triangolo frontale, protagonistasfilata Autunno-Inverno 2022/2023, è ufficialmente sbarcata nelle vetrine – e si appresta a diventare il ...