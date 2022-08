Gf Vip, un famoso concorrente ha lasciato la tv: oggi fa l'elettricista (Di lunedì 8 agosto 2022) Nicola Pisu è stato uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 6, nel corso della sua permanenza nella casa più spiata d'Italia si sono scoperte molte cose sul suo conto. Tutti credevano che sarebbe diventato un personaggio televisivo, ma Nicola ha deciso di abbandonare il piccolo schermo e fare tutt'altro. Nicola Pisu nasce dall'unione di Patrizia Mirigliani (figlia del Patron di Miss Italia Enzo Mirigliani) e l'imprenditore Antonello Pisu. Non si conosce molto della sia vita prima che entrasse nel cast del Grande Fratello Vip, l'unica cosa che si conosce è la denuncia che sua madre gli ha rivolto contro nel 2020. Patrizia Mirigliani denuncia suo figlio per danni, minacce, violenza ed estorsione spiegando però che Nicola ha sofferto per 12 anni di tossicodipendenza. Sua madre non ha visto altra strada che quello dell'intervento delle autorità per salvare suo figlio da una brutta ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 8 agosto 2022) Nicola Pisu è stato uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 6, nel corso della sua permanenza nella casa più spiata d'Italia si sono scoperte molte cose sul suo conto. Tutti credevano che sarebbe diventato un personaggio televisivo, ma Nicola ha deciso di abbandonare il piccolo schermo e fare tutt'altro. Nicola Pisu nasce dall'unione di Patrizia Mirigliani (figlia del Patron di Miss Italia Enzo Mirigliani) e l'imprenditore Antonello Pisu. Non si conosce molto della sia vita prima che entrasse nel cast del Grande Fratello Vip, l'unica cosa che si conosce è la denuncia che sua madre gli ha rivolto contro nel 2020. Patrizia Mirigliani denuncia suo figlio per danni, minacce, violenza ed estorsione spiegando però che Nicola ha sofferto per 12 anni di tossicodipendenza. Sua madre non ha visto altra strada che quello dell'intervento delle autorità per salvare suo figlio da una brutta ...

