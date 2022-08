Germania, l’ex cancelliere Gerhard Schröder può rimanere nella Spd nonostante i legami con Putin: respinte le richieste di espulsione (Di lunedì 8 agosto 2022) I suoi incarichi in aziende di Stato russe e i legami con Vladimir Putin non sono motivazioni sufficienti per espellerlo dal partito. Così la commissione del sottodistretto della regione di Hannover della Spd tedesca ha deciso che l’ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder, oggi con ruoli nell’azienda russa Rosneft, in Nord Stream 2 AG e fresco di nomina nel consiglio di sorveglianza di Gazprom, potrà rimanere membro del partito socialdemocratico. Secondo quanto stabilito dai membri della commissione incaricata di valutare il suo caso, competente per la sezione Spd Oststadt-Zoo, dove l’ex cancelliere è iscritto al partito, l’ex capo del governo di Berlino non ha violato le regole del partito con il suo impegno per le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) I suoi incarichi in aziende di Stato russe e icon Vladimirnon sono motivazioni sufficienti per espellerlo dal partito. Così la commissione del sottodistretto della regione di Hannover della Spd tedesca ha deciso chetedesco, oggi con ruoli nell’azienda russa Rosneft, in Nord Stream 2 AG e fresco di nomina nel consiglio di sorveglianza di Gazprom, potràmembro del partito socialdemocratico. Secondo quanto stabilito dai membri della commissione incaricata di valutare il suo caso, competente per la sezione Spd Oststadt-Zoo, doveè iscritto al partito,capo del governo di Berlino non ha violato le regole del partito con il suo impegno per le ...

