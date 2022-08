Genova un b&b impiega giovani con disabilità, nuovo modo di intendere l’accoglienza (Di lunedì 8 agosto 2022) Il nome della struttura è già evocativo, "La sosta della Tartaruga", un b&b che impiega 4 giovani con disabilità, all’insegna del turismo lento e dell’inclusione lavorativa. Non a caso il loro motto dice: so-stare slow. Il progetto, come riporta ligurianotizie.it, è nato dall’iniziativa della cooperativa sociale “Compagnia della Tartaruga”, che da sempre si impegna a creare opportunità di lavoro concrete e sostenibili per giovani con disabilità intellettiva. La struttura si trova in un palazzo storico di Via Caffaro, nel cuore della città, il b&b che ha aperto i battenti a maggio, ha assunto, con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, 4 giovani con disabilità intellettiva, selezionati e affiancati da Fondazione Cepim e appositamente formati con un corso ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 8 agosto 2022) Il nome della struttura è già evocativo, "La sosta della Tartaruga", un b&b checon, all’insegna del turismo lento e dell’inclusione lavorativa. Non a caso il loro motto dice: so-stare slow. Il progetto, come riporta ligurianotizie.it, è nato dall’iniziativa della cooperativa sociale “Compagnia della Tartaruga”, che da sempre si impegna a creare opportunità di lavoro concrete e sostenibili perconintellettiva. La struttura si trova in un palazzo storico di Via Caffaro, nel cuore della città, il b&b che ha aperto i battenti a maggio, ha assunto, con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, 4conintellettiva, selezionati e affiancati da Fondazione Cepim e appositamente formati con un corso ...

