patriziapetrucc : RT @MSF_ITALIA: Accogliamo con favore azioni concrete che diano priorità a: - protezione delle vite dei civili - apertura confini ai riforn… - tedpanski : RT @MSF_ITALIA: Accogliamo con favore azioni concrete che diano priorità a: - protezione delle vite dei civili - apertura confini ai riforn… - ilhame_hafidi : RT @danilodebiasio: Questo è il comunicato del Ministero degli Esteri. C’è scritto che a Gaza è in corso un escalation ma da parte di chi?… - Luxgraph : Gaza: ministero sanità, 44 morti e 360 feriti - luchinux : RT @Ste_Mazzu: Gaza: 41 morti, tra cui 15 bambini, più di 300 feriti. Il nostro ministero degli Esteri scrive: 'L’Italia condanna con ferme… -

Nei tre giorni di combattimenti fra la Jihad islamica ed Israele asono rimaste uccise 44 persone, di cui 15 bambini e minorenni e quattro donne. Lo ha reso ildella sanità locale secondo cui i feriti sono 360. La Jihad islamica ha reso noto oggi di ......forze di sicurezza israeliane' 'La Farnesina segue con grande preoccupazione l'escalation ae ... questa la nota deldegli Esteri italiano.... Nei tre giorni di combattimenti fra la Jihad islamica ed Israele a Gaza sono rimaste uccise 44 persone, di cui 15 bambini e minorenni e quattro donne. Lo ha reso il ministero della sanità locale ...Il cessate il fuoco mediato dall’Egitto fra la Jihad islamica e Israele entrato in vigore questa notte sembra reggere. A scriverlo è il quotidiano israeliano “Times of Israel” che riferisce come il si ...