Gallipoli | virus | giovanissimi denunciano sintomi su TikTok ma il Comune denuncia la bufala

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 8 agosto 2022)mette in allarme molti. Su Tik Tok stanno diventando virali dei filmati di ragazzini chedi aver preso unche non è il Covid nelle acque della città pugliese, tanto che dichiarano la presenza dicome tosse, mal di gola ed occhi rossi ma con tamponi tutti negativi.suNelle ultime ore, sono diventati virali vide-denunce disu Tik Tok che dichiarano di avere deida Covid ma con tamponi negativi. “Quando vai ae ti prendi unche non è Covid”, ...