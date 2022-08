Francia | Deschamps | “Sicuro che Pogba giocherà ai Mondiali”

(Di lunedì 8 agosto 2022) “Sono ovviamente in contatto con Paul. La sua partecipazione ai, oggi, non è messa in discussione”. A confermarlo è il ct della, Didier, che a Le Parisien si è detto “fiducioso” che il centrocampista potrà svolgere un ruolo importante per la Nazionale ainonostante abbia saltato l’inizio della stagione per infortunio con la Juventus. A Novembre,sarà nuovamente in coppia con N’Golo Kante nel centrocampo della: “Stiamo parlando di giocatori molto richiesti: due giocatori che hanno una grande esperienza, leader. È importante che ci siano, ma non siamo mai al, da qui la necessità di preparare i giocatori più giovani”. SportFace.

sportface2016

Il ct della Francia, Didier Deschamps, si è detto "fiducioso" che il centrocampista potrà svolgere un ruolo importante per la Nazionale ai Mondiali nonostante abbia saltato l'inizio della stagione per ...