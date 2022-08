Francesco Facchinetti commosso racconta come Wilma ha salvato la vita ad Alessia Marcuzzi (Di lunedì 8 agosto 2022) “Purtroppo non era uno scherzo” con queste parole, Francesco Facchinetti ha raccontato sui social, dopo il post di Alessia Marcuzzi, quello che è successo ieri. La conduttrice ha spiegato poche ore fa, che grazie a Wilma, la moglie del suo ex, la serata non si è trasformata in una tragedia. Tutto era iniziato nel migliore dei modi, con una cena in famiglia; oltre a Tommaso e Mia, c’erano anche Francesco Facchinetti e sua moglie, insieme a Paolo, marito di Alessia. Purtroppo la Marcuzzi ha ingerito un pezzetto di polpo che le stava causando un soffocamento, e solo grazie al pronto intervento di Lady Facchinetti, alla fine è riuscita a salvarsi e a tornare a respirare. “Mi hai salvato la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 8 agosto 2022) “Purtroppo non era uno scherzo” con queste parole,hato sui social, dopo il post di, quello che è successo ieri. La conduttrice ha spiegato poche ore fa, che grazie a, la moglie del suo ex, la serata non si è trasformata in una tragedia. Tutto era iniziato nel migliore dei modi, con una cena in famiglia; oltre a Tommaso e Mia, c’erano anchee sua moglie, insieme a Paolo, marito di. Purtroppo laha ingerito un pezzetto di polpo che le stava causando un soffocamento, e solo grazie al pronto intervento di Lady, alla fine è riuscita a salvarsi e a tornare a respirare. “Mi haila ...

