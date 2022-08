Fondi ESG: Europa domina il mercato mondiale e in Italia sono oltre 1.900 (Di lunedì 8 agosto 2022) Il mercato dei Fondi comuni di investimento ESG non è in crisi e, dopo un iniziale smarrimento, sembrerebbe aver superato la trappola della guerra in Ucraina. Contrariamente alle numerose view pessimistiche sulla finanza sostenibile uscite a seguito della crisi geopolitica internazionale, il segmento green dei Fondi a gestione attiva e gestione passiva non è uscito ridimensionato da quello che doveva essere un brusco ritorno della finanza alla dura realtà. Ciò non significa che il conflitto in Ucraina e la tensione internazionale tra Mosca e l’Occidente non abbiano impattato sul settore. In realtà il cambio di contesto ha radicalizzato delle tendenze geografiche che erano già in atto da tempo. I risultati di questa evoluzione sono stupefacenti perchè nonostante la crisi energetica, il forte rialzo dei prezzi delle ... Leggi su risparmioggi (Di lunedì 8 agosto 2022) Ildeicomuni di investimento ESG non è in crisi e, dopo un iniziale smarrimento, sembrerebbe aver superato la trappola della guerra in Ucraina. Contrariamente alle numerose view pessimistiche sulla finanza sostenibile uscite a seguito della crisi geopolitica internazionale, il segmento green deia gestione attiva e gestione passiva non è uscito ridimensionato da quello che doveva essere un brusco ritorno della finanza alla dura realtà. Ciò non significa che il conflitto in Ucraina e la tensione internazionale tra Mosca e l’Occidente non abbiano impattato sul settore. In realtà il cambio di contesto ha radicalizzato delle tendenze geografiche che erano già in atto da tempo. I risultati di questa evoluzionestupefacenti perchè nonostante la crisi energetica, il forte rialzo dei prezzi delle ...

ilgiornale : Europa in volo nelle emissioni Esg a inizio 2022. Enel è leader per emissioni di bond sostenibili - bozzini_luca : @AndreaZapparol7 @Resist_05 @emirkoz10943313 capito come si fa? racconti la frottola del cambiamento climatico e ch… - EnricoFaraboll1 : Si chiamano fondi di investimento ESG, e sono fondi che riguardano attività governative, ambientali e sociali. Nel… - FundsPeople_it : ??Chiara Mauri e Roberta Rudelli discutono di sostenibilità e criteri ESG nella selezione di fondi sul palco del Tea… - nextre_siiq : La #transizioneverde rappresenta un'importante opportunità per i fondi immobiliari. Ma come costruire una strategia… -