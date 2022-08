Fiorentina Bajrami | si continua a trattare | l’Empoli ha chiesto Maleh

(Di lunedì 8 agosto 2022) Laa seguire la pista che porta adel: gli azzurri hannoin cambio Lavuole rinforzarsi in mezzo al campo e avrebbe trovato inla pedina giusta per farlo. Una trattativa e un interesse che ormai va avanti da tempo e che potrebbe delinearsi in queste settimane.dal canto suo per privarsi del giocatore avrebbeai Viola il centrocampista. Lo riporta il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNews24 : La #Fiorentina vuole #Bajrami, ma l'#Empoli ha chiesto in cambio #Maleh ?? - LukeACF : @Nicco40003686 @DiMarzio @acffiorentina @EmpoliCalcio Fino a prova contraria mi risulta che Empoli e Bologna si sia… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Fiorentina, caccia al centrocampista: Lo Celso è l'obiettivo, l'alternativa è Bajrami - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Fiorentina, caccia al centrocampista: Lo Celso è l'obiettivo, l'alternativa è Bajrami - susydigennaro : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Fiorentina, caccia al centrocampista: Lo Celso è l'obiettivo, l'alternativa è Bajrami -

Infine, laspinge per Nedimdell'Empoli: possibile uno scambio con Benassi o Nastasic .Commenta per primo Laha in mente Nedimdell'Empoli, ma gli azzurri non vorrebbero liberarsi del trequartista. Secondo il Corriere dello Sport , l'allenatore Zanetti avrebbe chiesto Maleh come uno dei ...Uno degli articoli più letti e interessati oggi su FirenzeViola.it è sicuramente quella riguardante la mezzala che manca alla Fiorentina. Abbiamo affrontato i 3 nomi più ...L'alternativa (più remota) è quella di un salario più basso - sui livelli però di quello attuale, ovvero 2,8 milioni - con l’inserimento di una clausola rescissoria che possa fare da garanzia tanto al ...