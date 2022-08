Fiorentina, al lavoro per il rinnovo di Milenkovic (Di lunedì 8 agosto 2022) La Fiorentina vuole trattenere Milenkovic, due opzioni sul tavolo: rinnovo a 3 milioni più bonus o 2.8, ma con clausola rescissoria Alla Fiorentina si lavora per il rinnovo di Nikola Milenkovic. Il difensore che piace a Juve e Inter, che però non hanno ancora fatto offerte concrete. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, le opzioni sul tavolo per il rinnovo sono due: la prima prevedere un ingaggio 3 milioni netti annui che potranno superare i 4 al raggiungimento di determinati bonus. La seconda opzione invece prevede una salario minore, 2.8 milioni, ma con una clausola rescissoria. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 agosto 2022) Lavuole trattenere, due opzioni sul tavolo:a 3 milioni più bonus o 2.8, ma con clausola rescissoria Allasi lavora per ildi Nikola. Il difensore che piace a Juve e Inter, che però non hanno ancora fatto offerte concrete. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, le opzioni sul tavolo per ilsono due: la prima prevedere un ingaggio 3 milioni netti annui che potranno superare i 4 al raggiungimento di determinati bonus. La seconda opzione invece prevede una salario minore, 2.8 milioni, ma con una clausola rescissoria. L'articolo proviene da Calcio News 24.

