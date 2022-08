FIFA 23 Pro Club: scopri le novità (Di lunedì 8 agosto 2022) Lunedì 8 agosto EA Sports ha pubblicato un nuovo trailer, stavolta dedicato alle novità della modalità Pro Club! Fra le novità più importanti da segnalare: Progressi stagionali condivisi fra Pro Club e Volta Football Possibilità di personalizzare il nostro avatar virtuale con tatuaggi, mascherine protettive etc Partite al volo di durata ridotta (4 minuti a L'articolo proviene da FUT Universe. Leggi su imiglioridififa (Di lunedì 8 agosto 2022) Lunedì 8 agosto EA Sports ha pubblicato un nuovo trailer, stavolta dedicato alledella modalità Pro! Fra lepiù importanti da segnalare: Progressi stagionali condivisi fra Proe Volta Football Possibilità di personalizzare il nostro avatar virtuale con tatuaggi, mascherine protettive etc Partite al volo di durata ridotta (4 minuti a L'articolo proviene da FUT Universe.

