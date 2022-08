Ferragosto 2022, cosa fare in Abruzzo: gli eventi in programma (Di lunedì 8 agosto 2022) Sono molti gli eventi che sono in programma per Ferragosto in Abruzzo. Gli appuntamenti si terranno vicino a L’Aquila e a Pescara. Ma anche in altre zone, come ad esempio quella di Teramo, non mancheranno i festeggiamenti. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 8 agosto 2022) Sono molti gliche sono inperin. Gli appuntamenti si terranno vicino a L’Aquila e a Pescara. Ma anche in altre zone, come ad esempio quella di Teramo, non mancheranno i festeggiamenti.

Agenzia_Ansa : La politica non va in vacanza: scadenze anche a Ferragosto. Le prime elezioni estive della storia repubblicana cost… - FriuliVeneto : SAPORI NEL PARCO – dal 10 al 15 agosto 2022 il ferragosto del Parco del Cormor - panesalamina : Ferragosto in Villa Mazzotti a Chiari - meteogiornaleit : Meteo ROMA: caldo tropicale. Qualche temporale in zona. Cenni del Ferragosto - zazoomblog : Meteo Ferragosto: massima attenzione arrivano i nubifragi - #Meteo #Ferragosto: #massima -