Federer realizza il sogno di Zizou | match a Zurigo e promessa mantenuta VIDEO

(Di lunedì 8 agosto 2022) Nel giorno del suo 41esimo compleanno, Rogerha esaudito il desiderio del piccolo Izyan Ahmad, per tutti, numero 1 negli Stati Uniti tra gli under 12. Cinque anni fa,partecipò alla conferenza stampa dell’US Open grazie a un’iniziativa della USTA, durante la quale chiese al suo idolo: “Potresti giocare altri 8 o 9 anni così posso sfidarti quando sarò un professionista?”. Roger rispose che sarebbe tornato a giocare appositamente per incontrarlo su un campo da tennis. Grazie a Barilla e allo svizzero, Izyan hato il suosfidando. Protagonisti del nuovo cortometraggio per Barilla gli scambi tra l’ex numero uno al mondo e il giovane, incredulo all’arrivo del suo idolo. The Promise è il titolo del ...

sportface2016 : Nel giorno del suo 41esimo compleanno, Roger #Federer realizza il sogno di #Zizou: match a #Zurigo e promessa mante… -

Ubitennis

L'equivalente di un Alì - Foreman del '74 - The Rumble In The Jungle - o di un Nadal -in ... eppure in tantissimi vorrebbero vedere lo sfavorito trionfare, l'impossibile che siprima ...Il tennista romano, al rientro dopo tre mesi di stop,una storica doppietta trionfando al ...6% che lo pone al quinto posto assoluto nella storia del tennis, dietro solo a Roger(86,9%)... 41 candeline per Federer! Ma è lui a regalare a Zizou il giorno più bello della sua vita. Un video commovente Oggi (8 agosto) è il compleanno, il 41esimo, di Roger Federer. Anche lui soffierà sulle candeline, festeggerà e riceverà dei regali. Intanto, un regalo lo ha fatto, esaudendo un desiderio di lunga dat ...Nel video “The Promise” Roger Federer realizza il sogno del giovane talento giocando con lui a Zurigo Chi da bambino, al momento di spegnere le candeline nel giorno del proprio compleanno, non ha mai ...