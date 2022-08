«Febbre per un virus nel mare di Gallipoli», le denunce dei ragazzi sui social. Il sindaco durissimo: «Falso: quereliamo» – Il video (Di lunedì 8 agosto 2022) Un misterioso virus circola nel mare di Gallipoli? In diversi video diffusi sui social, ragazzi e ragazze hanno parlato di un «misterioso virus» che circolerebbe nel mare di Gallipoli, in Puglia, per il quale avrebbero avuto sintomi simili a quelli influenzali al ritorno dalla vacanza. Tosse, Febbre e spossatezza. In molti mostrano le foto dei termometri che il più delle volte segnala uno stato di alterazione. Covid? No, dicono i giovani su TikTok. Quasi tutti quelli che denunciano il fenomeno sui social dicono di aver fatto il tampone per il Coronavirus, ma è sempre risultato negativo. Il sindaco: «È una bufala» Il sindaco della città, ... Leggi su open.online (Di lunedì 8 agosto 2022) Un misteriosocircola neldi? In diversidiffusi suie ragazze hanno parlato di un «misterioso» che circolerebbe neldi, in Puglia, per il quale avrebbero avuto sintomi simili a quelli influenzali al ritorno dalla vacanza. Tosse,e spossatezza. In molti mostrano le foto dei termometri che il più delle volte segnala uno stato di alterazione. Covid? No, dicono i giovani su TikTok. Quasi tutti quelli che denunciano il fenomeno suidicono di aver fatto il tampone per il Corona, ma è sempre risultato negativo. Il: «È una bufala» Ildella città, ...

