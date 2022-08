Fariba Tehrani verso il Grande Fratello Vip 7? Il possibile ruolo di Giulia Salemi

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 8 agosto 2022)ilVip 7? Il reality show condotto da Alfonso Signorini prenderà il via dal prossimo 19 settembre 2022 e già si conoscono le primissime indiscrezioni sul cast, tra opinioniste e concorrenti in pole position.ilVip 7? Tra i possibili voltiil GF Vip,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.