Fabian al PSG: la distanza tra domanda e offerta, filtra una sensazione (Di lunedì 8 agosto 2022) Quest’oggi è stato reso noto l’interesse – e qualcosa in più – del Paris Saint-Germain per il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz. Il contratto dello spagnolo ex Betis scade nel giugno del 2023, e il ragazzo non ha mai aperto all’idea di un addio. Motivo per cui il club azzurro apre le porte alle cessione, alle dovute condizioni economiche. L’interesse dei parigini arriva dopo quello palesato da club come Real Madrid, Barcellona e Manchester United, ma i francesi sembrano però fare sul serio. A fare il punto della situazione è l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, che sul suo sito ufficiale scrive: “Il Paris Saint–Germain ha in pugno Fabian Ruiz. C’è un accordo già a parametro zero, ma è evidente che Campos voglia cercare di anticipare accontentando il Napoli. Non ai 30 milioni richiesti da De Laurentiis, ma l’offerta ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 8 agosto 2022) Quest’oggi è stato reso noto l’interesse – e qualcosa in più – del Paris Saint-Germain per il centrocampista del NapoliRuiz. Il contratto dello spagnolo ex Betis scade nel giugno del 2023, e il ragazzo non ha mai aperto all’idea di un addio. Motivo per cui il club azzurro apre le porte alle cessione, alle dovute condizioni economiche. L’interesse dei parigini arriva dopo quello palesato da club come Real Madrid, Barcellona e Manchester United, ma i francesi sembrano però fare sul serio. A fare il punto della situazione è l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, che sul suo sito ufficiale scrive: “Il Paris Saint–Germain ha in pugnoRuiz. C’è un accordo già a parametro zero, ma è evidente che Campos voglia cercare di anticipare accontentando il Napoli. Non ai 30 milioni richiesti da De Laurentiis, ma l’...

