F1 Ferrari | Binotto | ' Macchina 2022 frutto di lungo lavoro Strategie? C' è stata sfortuna' - Sport - Formula1

(Di lunedì 8 agosto 2022) Soste, chiamate, muretto:, un anno no Roma, 8 agostocompetitiva in questodi Formula 1 dopo un paio di annate difficili, ma tra errori dei piloti ed errori strategici la ...

RobChinchero : Una lunga conversazione con Mattia Binotto sul momento Ferrari - EnricoTurcato : Spiegazione di Mattia #Binotto intollerabile. Parole inconcepibili. Qualcuno dovrebbe prendere provvedimenti. Non… - Corriere : Il disastro Ferrari: tutti gli errori del muretto capitanato da Binotto - glooit : Binotto 'strada giusta,strategia non è punto debole Ferrari' leggi su Gloo - alberto88ca : Quest'uomo è un re! Come si presentano allo stop estivo i team di #F1? Lo sketch su #Ferrari con #Binotto è pratica… -

Peranche problemi di affidabilità, maha la risposta anche a questo: "Abbiamo spinto le nostre prestazioni oltre un normale piano di affidabilità, sapevamo che sarebbe stato ...Così il team principal della, Mattia, in una intervista esclusiva a Motorsport.com in cui ribadisce la sua convinzione che a Maranello ci sia "il potenziale per vincere delle gare, e ...Il team principal difende l'operato della sua squadra, soprattutto in termini di strategia: scelte corrette in quel momento, ma sfortunate ..."Abbiamo dimostrato che possiamo fare un buon lavoro e a questi obiettivi ci si arriva passo dopo passo, facendo esperienza e crescendo. Quindi, dobbiamo continuare il percorso di continuo miglioramen ...