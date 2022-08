 +Europa contro Calenda |   Stiamo con il Pd  Casalino e Di Battista fuori dalle parlamentarie del M5s

Leggi su agi

(Di lunedì 8 agosto 2022) AGI - "Quando abbiamo sottoscritto meno di una settimana fa un patto di Governo con Enrico Letta sia io chesapevamo fosse un patto di Governo con richiamo all'agenda Draghi, ma eravamo anche consapevoli che il Pd avesse interlocuzioni con Verdi, Sinistra Italiana e Di Maio. Non essendo cambiato nulla siamo tenuti a rispettare quel patto". Lo ha dichiarato il Segretario di +Europa Benedetto Della Vedova ai microfoni di Agenzia Vista davanti alla sede del partito a Roma. "Il Pd ha fatto prima un patto con noi e poi, con contenuti contrari, con chi ha votato 55 voltela fiducia a Draghi. Con chi dice di no a tutto, con chi in fondo è comunista - ha detto il leader di Azione, Carlo, al Tg5 - ho detto a Letta che così sembrerà un'accozzaglia di persone come erano Bertinotti, Turigliatto, Pecoraro Scanio", ha ...