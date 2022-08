Equitazione, Mondiali volteggio 2022: Francia super nelle gare individuali, la Germania vince la prova a squadre (Di lunedì 8 agosto 2022) Grande spettacolo oggi, lunedì 8 agosto, al Jyske Bank Boxen di Herning (Danimarca), Arena al coperto che sta ospitando le competizioni di volteggio ai Campionati Mondiali 2022 di Equitazione. Nella giornata odierna nello specifico sono state assegnate le medaglie per ciò che concerne le specialità femminile, maschile e a squadre, con la Francia a ricoprire il ruolo di protagonista principale. In campo femminile a spuntarla è stata infatti Manon Moutinho, atleta che si è imposta nettamente in tutti i tre segmenti (obbligatorio, tecnico e libero) sfiorando quota 9 nel totale con 8.963 regolando la tedesca Julia Sophie Wagner, seconda con 8.529 dopo aver ricevuto il terzo punteggio nell’obbligatorio e nel libero rimanendo però leggermente attardata nel test tecnico, dove ha guadagnato la ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 agosto 2022) Grande spettacolo oggi, lunedì 8 agosto, al Jyske Bank Boxen di Herning (Danimarca), Arena al coperto che sta ospitando le competizioni diai Campionatidi. Nella giornata odierna nello specifico sono state assegnate le medaglie per ciò che concerne le specialità femminile, maschile e a, con laa ricoprire il ruolo di protagonista principale. In campo femminile a spuntarla è stata infatti Manon Moutinho, atleta che si è imposta nettamente in tutti i tre segmenti (obbligatorio, tecnico e libero) sfiorando quota 9 nel totale con 8.963 regolando la tedesca Julia Sophie Wagner, seconda con 8.529 dopo aver ricevuto il terzo punteggio nell’obbligatorio e nel libero rimanendo però leggermente attardata nel test tecnico, dove ha guadagnato la ...

