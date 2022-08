Equitazione, Mondiali dressage 2022: Charlotte Fry vince il Grand Prix Special, superata Dufour (Di lunedì 8 agosto 2022) La rivincita di Charlotte Fry. La britannica dopo la seconda piazza nel Grand Prix di dressage ha vinto con merito Il Grand Prix Special ai Campionati Mondiali 2022 di Equitazione in scena questa settimana in Danimarca, nello specifico a Herning, sciorinando una prestazione di altissimo profilo. L’atleta non a caso ha raccolto il consenso di sei giudici su sette, raggiungendo l’alto punteggio di 82.508. Niente da fare invece dunque per la padrona di casa Cathrine Laudrup-Dufour, vincitrice della gara di ieri ma piazzatasi quest’oggi al secondo posto con 81.322. Molto più staccata invece l’olandese Dinja Van Liere, abile a centrare di nuovo il terzo posto raccogliendo uno score di 79.073. Vicinissima al ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 agosto 2022) La rivincita diFry. La britannica dopo la seconda piazza neldiha vinto con merito Ilai Campionatidiin scena questa settimana in Danimarca, nello specifico a Herning, sciorinando una prestazione di altissimo profilo. L’atleta non a caso ha raccolto il consenso di sei giudici su sette, raggiungendo l’alto punteggio di 82.508. Niente da fare invece dunque per la padrona di casa Cathrine Laudrup-, vincitrice della gara di ieri ma piazzatasi quest’oggi al secondo posto con 81.322. Molto più staccata invece l’olandese Dinja Van Liere, abile a centrare di nuovo il terzo posto raccogliendo uno score di 79.073. Vicinissima al ...

zazoomblog : Equitazione Mondiali 2022: Dufour vince l’oro nel dressage argento per Fry - #Equitazione #Mondiali #2022: #Dufour - zazoomblog : Equitazione Mondiali 2022: Van Liere al momento prima nel dressage secondo Wendl - #Equitazione #Mondiali #2022:… - sportface2016 : #Equitazione #Herning2022 | Al via i Campionati del Mondo: in palio anche le prime carte olimpiche in vista di… - zazoomblog : Equitazione Mondiali 2022: i convocati dell’Italia per il salto a ostacoli. In palio i primi pass olimpici -… - ParliamoDiNews : Equitazione. Dopo 24 anni Roma ospita i Mondiali di Completo #Mondialidicompleto #ProtonidelVivaro2022 #5agosto -