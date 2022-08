Equitazione, Mondiali 2022: i convocati dell’Italia nel salto ostacoli. Cinque azzurri pronti a caccia del pass olimpico (Di lunedì 8 agosto 2022) Sale la tensione in casa Italia. Tra poco meno di quarantottore infatti comincerà l’avventura degli azzurri in quel di Herning (Danimarca), pronti a disputare le gare di salto a ostacoli ai Campionati Mondiali 2022 di Equitazione. Un evento importantissimo per una duplice ragione: oltre al prestigio che impone chiaramente la rassegna, in questo contesto verranno assegnati i primi Cinque pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Per tentare di centrare almeno in parte l’obiettivo, il capo equipe Marco Porro ha selezionato Cinque atleti, motivati a fare bene in terra danese: si tratta di Piergiorgio Bucci (su Cochello), Emanuele Camilli (su Chadellano Ps), Francesca Ciriesi (su Capo Coral), Lorenzo De Luca (su F One ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 agosto 2022) Sale la tensione in casa Italia. Tra poco meno di quarantottore infatti comincerà l’avventura degliin quel di Herning (Danimarca),a disputare le gare diai Campionatidi. Un evento importantissimo per una duplice ragione: oltre al prestigio che impone chiaramente la rassegna, in questo contesto verranno assegnati i primiper le Olimpiadi di Parigi 2024. Per tentare di centrare almeno in parte l’obiettivo, il capo equipe Marco Porro ha selezionatoatleti, motivati a fare bene in terra danese: si tratta di Piergiorgio Bucci (su Cochello), Emanuele Camilli (su Chadellano Ps), Francesca Ciriesi (su Capo Coral), Lorenzo De Luca (su F One ...

