(Di lunedì 8 agosto 2022) Sta per iniziare a Herning, in Danimarca il Campionato del Mondo di. Lavoro di familiarizzazione per la Campionessa del mondo in carica e doppia medaglia di bronzo a Tokyo 2020, l’agente delle Fiamme Azzurre Sara Morganti su Royal Delight, Francesca Salvadè su Oliver Vitz, Carola Semperboni su Paul e Federica Sileoni su Burberry. Sotto l’attento sguardo del capo equipe Alessandro Benedetti e dei tecnici personali Laura Conz (Morganti, Semperboni e Sileoni) e Norma Paoli (Salvadè), le ragazze hanno effettuato un lavoro di preparazione in vista, prima dell’ispezione cavalli in programma domani, e poi dell’inizio delle gare che prenderanno il via nella giornata di mercoledì. Ecco le parole di Alessandro Benedetti: “Dopo un primo allenamento nella giornata di ieri, peraltro sotto la pioggia battente, oggi abbiamo avuto la possibilità di entrare tutti insieme ...

sportface2016 : #Equitazione: gli azzurri sono pronti per il #Mondiale paradressage e salto ostacoli - martinaviglia04 : RT @nikitaabasso: C'è chi con i cavalli ci fa solo gli shooting E chi invece sa fare equitazione davvero ?? #jeru - riola77 : RT @nikitaabasso: C'è chi con i cavalli ci fa solo gli shooting E chi invece sa fare equitazione davvero ?? #jeru - BarbaraDeange1 : RT @nikitaabasso: C'è chi con i cavalli ci fa solo gli shooting E chi invece sa fare equitazione davvero ?? #jeru - filocariello : RT @nikitaabasso: C'è chi con i cavalli ci fa solo gli shooting E chi invece sa fare equitazione davvero ?? #jeru -

Bologna, 8 agosto 2022 - L'per Francesca Salvadé è uno sport unico, in cui impari tanto sia da te stesso sia dal ... nel 2017 Nata ne 1989 a Genova, con una smisurata passione per......vittoria non cambia i suoi obiettivi Il ritorno a Vercelli con la corona non cambierà comunque... In passato ho praticato danza e tennis, ora mi dedico all'. Per quanto riguarda Miss ...Sta per iniziare a Herning, in Danimarca il Campionato del Mondo di equitazione. Lavoro di familiarizzazione per la Campionessa del mondo in carica e doppia medaglia di bronzo a Tokyo 2020, l’agente d ...L’associazione Asdd Roma 2000 da oltre 20 anni esercita questa attività: "Ora sogniamo di dar vita al campionato” ...