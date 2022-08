Emma Bonino all’attacco di Calenda: «Ci ha detto che era inutile vederci. Benissimo…» (Di lunedì 8 agosto 2022) Un altro C’eravamo tanto amati. Un flirt durato lo spazio di un secondo. «Calenda questa mattina ci ha detto: inutile che ci vediamo, è solo una perdita di tempo. Benissimo, grazie…». Così la senatrice Emma Bonino (+Europa), ha commentato a “In onda” su La7 la decisione del leader di Azione di sfilarsi dalla coalizione di centrosinistra. Quell’inutile che ci vediamo è difficile da digerire. Un’offesa. «La serietà è innanzitutto tenere fede alla parola data. Avevo molta fiducia, ho molto lavorato sul progetto di federazione. Martedì è stato firmato un documento. E la bozza era stata scritta da Calenda». Emma Bonino: «Su questa strada non lo posso seguire» «Non è serio cambiare opinione ogni tre giorni», continua. «Specialmente da ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 8 agosto 2022) Un altro C’eravamo tanto amati. Un flirt durato lo spazio di un secondo. «questa mattina ci hache ci vediamo, è solo una perdita di tempo. Benissimo, grazie…». Così la senatrice(+Europa), ha commentato a “In onda” su La7 la decisione del leader di Azione di sfilarsi dalla coalizione di centrosinistra. Quell’che ci vediamo è difficile da digerire. Un’offesa. «La serietà è innanzitutto tenere fede alla parola data. Avevo molta fiducia, ho molto lavorato sul progetto di federazione. Martedì è stato firmato un documento. E la bozza era stata scritta da».: «Su questa strada non lo posso seguire» «Non è serio cambiare opinione ogni tre giorni», continua. «Specialmente da ...

gennaromigliore : Emma #Bonino è stata eletta in un collegio blindato da #Renzi. Oggi chiede un collegio blindato a Letta e mette un… - meb : Emma Bonino dice NO a @matteorenzi perché nel 2014 non è stata confermata ministro degli Esteri. Credo sia meglio c… - pietroraffa : == Emma Bonino:'Il solo sospetto che diamo un voto di più alla destra putiniana è una cosa che non voglio portarmi… - Falcoblu4 : RT @AlRobecchi: In questa rara immagine medievale, Emma Bonino si congratula con Carlo Calenda - SecolodItalia1 : Emma Bonino all’attacco di Calenda: «Ci ha detto che era inutile vederci. Benissimo…» -