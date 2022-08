Emergenza climatica, il ghiaccio marino antartico ha raggiunto il valore più basso di sempre per il mese di luglio (Di lunedì 8 agosto 2022) L’estensione del ghiaccio marino antartico ha raggiunto il suo valore più basso per il mese di luglio 2022 nei 44 anni di dati satellitari monitorati: è il 7% inferiore alla media e molto al di sotto del record di dati precedente. Lo rileva il Copernicus Climate Change Service che, implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per conto della Commissione europea, con il finanziamento dell’UE, pubblica regolarmente bollettini climatici mensili. L’Oceano meridionale, spiega Copernicus in una nota, “è stato interessato da estese aree di concentrazione del ghiaccio marino inferiori alla media, dai mari di Amundsen e Bellingshausen fino all’area settentrionale del mare di Weddell, così ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) L’estensione delhail suopiùper ildi2022 nei 44 anni di dati satellitari monitorati: è il 7% inferiore alla media e molto al di sotto del record di dati precedente. Lo rileva il Copernicus Climate Change Service che, implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per conto della Commissione europea, con il finanziamento dell’UE, pubblica regolarmente bollettini climatici mensili. L’Oceano meridionale, spiega Copernicus in una nota, “è stato interessato da estese aree di concentrazione delinferiori alla media, dai mari di Amundsen e Bellingshausen fino all’area settentrionale del mare di Weddell, così ...

