Elezioni ultime notizie. Calenda-Renzi verso possibile alleanza. Meloni: «Se Fdi primo, io sarò premier». Salvini: lista ministri dopo il voto (Di lunedì 8 agosto 2022) Il “campo largo” voluto dal segretario del Pd Enrico Letta perde un pezzo, quella Azione di Carlo Calenda che del patto del centrosinistra era stato uno dei promotori. Letta andrà avanti mentre Calenda potrebbe tentare di riconquistare spazio al centro con Matteo Renzi, che parla di «grande opportunità». Convocata per oggi la direzione di +Europa, ad ora parte del patto. Bonino: «Credo non sia serio cambiare opinione ogni tre giorni» Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 8 agosto 2022) Il “campo largo” voluto dal segretario del Pd Enrico Letta perde un pezzo, quella Azione di Carloche del patto del centrosinistra era stato uno dei promotori. Letta andrà avanti mentrepotrebbe tentare di riconquistare spazio al centro con Matteo, che parla di «grande opportunità». Convocata per oggi la direzione di +Europa, ad ora parte del patto. Bonino: «Credo non sia serio cambiare opinione ogni tre giorni»

fanpage : #ElezioniPolitiche22, Emma Bonino critica #Calenda: 'Motivazioni fumose, resto con Letta' - Corriere : Calenda: «Intesa con il Pd? Può essere cancellata, no annacquata» - fanpage : #M5S, le parole dell'ex Ministro Bonafede - CordioliMirco : RT @Corriere: Mattarella onora i morti di Marcinelle: «Un sacrificio che ha segnato il processo di integrazione europea» - Lawyer68Mauro : @candidoporzus @sciltian Grande delusione per me +Europa, li ho votati alle ultime elezioni, ora me li ritrovo insi… -