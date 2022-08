Elezioni | Tajani | ' sinistra su Scherzi a parte | cambiano idea ogni giorno'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 agosto 2022) Roma, 8 ago (Adnkronos) - “Sembra di stare su, a, fanno e disfano. Non è piacevole per i cittadini che assistono a questi balletti". Lo ha detto Antonio, coordinatore nazionale di Forza Italia, intervistato da Radio Radio. "Undicono una cosa e quello dopo l'esatto contrario, poi litigano tra di loro. Io credo che agli italiani interessi cosa vogliono fare le forze politiche dopo il 25 settembre, chedi Italia hanno, cosa intendono fare per tirare il paese fuori dalle difficoltà che sta attraversando, per aumentare il loro potere d'acquisto, per ridurre il costo delle bollette e per risolvere il problema dell'approvvigionamento energetico”, ha ...