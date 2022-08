Elezioni: Tajani, 'italiani decidono governo non Moody's' (Di lunedì 8 agosto 2022) Roma, 8 ago (Adnkronos) - "L'Italia fa parte del G7, è protagonista in Ue, ha un'economia reale solida, una rete di 4 milioni di piccole e medie imprese. Alla luce di questo possiamo rispedire al mittente le accuse e le valutazioni ingenerose di Moody's, sono i cittadini italiani che devono decidere che governo vogliono. Forza Italia è seria, credibile, affidabile, responsabile e sul palcoscenico internazionale garantisce proprio queste caratteristiche al futuro governo di centrodestra”. Lo ha detto Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, intervistato da Radio Radio. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) Roma, 8 ago (Adnkronos) - "L'Italia fa parte del G7, è protagonista in Ue, ha un'economia reale solida, una rete di 4 milioni di piccole e medie imprese. Alla luce di questo possiamo rispedire al mittente le accuse e le valutazioni ingenerose di's, sono i cittadiniche devono decidere chevogliono. Forza Italia è seria, credibile, affidabile, responsabile e sul palcoscenico internazionale garantisce proprio queste caratteristiche al futurodi centrodestra”. Lo ha detto Antonio, coordinatore nazionale di Forza Italia, intervistato da Radio Radio.

CarloCalenda : @Antonio_Tajani E daje. Manca un mese e mezzo alla elezioni. Tieniti occupato. Scrivi un programma, pianta un alber… - TV7Benevento : Elezioni: Tajani, 'italiani decidono governo non Moody’s' - - IacobellisT : MOODY'S A GAMBA TESA SUL VOTO: L'OMBRA USA SULLE ELEZIONI ? TAJANI: +SARANNO I CITTADINI A DECIDERE+' - stemolinaradio : RT @RadioRadioWeb: ??'L'Italia è un Paese del #G7, protagonista nell'#Unioneeuropea, che ha un'economia reale solida e una rete di 4 milioni… - milanomagazine : Al centro della puntata la situazione politica in evoluzione con le polemiche sulle alleanze tra partiti in vista d… -