**Elezioni: sondaggista Pessato, 'mai in storia Repubblica cambiamenti così improvvisi'** (Di lunedì 8 agosto 2022) Roma, 8 ago. (Adnkronos) - "E' la prima volta che nella storia della Repubblica si verificano in prossimità del voto cambiamenti così improvvisi e repentini come lo strappo del leader di Azione, Calenda, dal Pd di Letta. Anche liste particolari come Italia dei Valori, o La Rete di Leoluca Orlando sono scese in campo mesi prima delle elezioni. Il risultato effettivo di questi cambi di rotta adesso è il grande disorientamento dell'elettorato potenziale dell'area che va dal centro verso sinistra. Perché parlare di centrosinistra ormai è obsoleto". Lo dice all'Adnkronos il sondaggista Maurizio Pessato (Swg) che sollecita: "Non abbiamo elementi per poter quantificare il divenire. Dobbiamo tener conto che gli elettori hanno bisogno di almeno 20 giorni per ragionare. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) Roma, 8 ago. (Adnkronos) - "E' la prima volta che nelladellasi verificano in prossimità del votoe repentini come lo strappo del leader di Azione, Calenda, dal Pd di Letta. Anche liste particolari come Italia dei Valori, o La Rete di Leoluca Orlando sono scese in campo mesi prima delle elezioni. Il risultato effettivo di questi cambi di rotta adesso è il grande disorientamento dell'elettorato potenziale dell'area che va dal centro verso sinistra. Perché parlare di centrosinistra ormai è obsoleto". Lo dice all'Adnkronos ilMaurizio(Swg) che sollecita: "Non abbiamo elementi per poter quantificare il divenire. Dobbiamo tener conto che gli elettori hanno bisogno di almeno 20 giorni per ragionare. ...

