Elezioni, Sinistra Italiana Caserta: sì ad alleanza con Pd (Di lunedì 8 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa federazione Casertana di Sinistra Italiana ha discusso e deliberato positivamente sull’accordo elettorale con il Pd approvato recentemente dall’assemblea nazionale del partito; il “sì” degli iscritti Casertani ha riguardato inoltre anche la presentazione della lista unitaria con Europa Verde. “L’alleanza Rosso-Verde – si legge in una nota di Sinistra Italiana – nasce in occasione dell’elezione per il Presidente della Repubblica. Entrambe le forze politiche hanno mantenuto una coerente opposizione al governo Draghi e hanno deciso di allearsi e presentarsi con una lista unitaria alle prossime Elezioni politiche. L’alleanza fonda la sua proposta politica su due pilastri ineludibili per lo sviluppo del ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa federazionena diha discusso e deliberato positivamente sull’accordo elettorale con il Pd approvato recentemente dall’assemblea nazionale del partito; il “sì” degli iscrittini ha riguardato inoltre anche la presentazione della lista unitaria con Europa Verde. “L’Rosso-Verde – si legge in una nota di– nasce in occasione dell’elezione per il Presidente della Repubblica. Entrambe le forze politiche hanno mantenuto una coerente opposizione al governo Draghi e hanno deciso di allearsi e presentarsi con una lista unitaria alle prossimepolitiche. L’fonda la sua proposta politica su due pilastri ineludibili per lo sviluppo del ...

