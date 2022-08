Elezioni, Salvini: “Flat tax al 15%, il programma del centrodestra entro una settimana”. Retromarcia sui ministri: “Aspettiamo il voto”. Meloni: “Sarò premier se FdI sarà prima” (Di lunedì 8 agosto 2022) Il leader della Lega attacca Gelmini, Carfagna, Brunetta. Scaduto alle 14 il termine per candidarsi nel Movimento 5 Stelle. Forza Italia parla di riforma per il presidenzalismo «da condividere con tutti» Leggi su lastampa (Di lunedì 8 agosto 2022) Il leader della Lega attacca Gelmini, Carfagna, Brunetta. Scaduto alle 14 il termine per candidarsi nel Movimento 5 Stelle. Forza Italia parla di riforma per il presidenzalismo «da condividere con tutti»

carlosibilia : La situazione elezioni 2022 è questa...voi chi scegliereste? #Conte #LettaCalenda #bonino #Meloni #Berlusconi… - AlessiaMorani : Uno dei punti più alti di unità #Meloni #Salvini e #Berlusconi l’hanno toccato per l’elezione del Presidente della… - LegaSalvini : ELEZIONI 2022, #SALVINI: 'A SINISTRA CONFUSIONE TOTALE' #25settembreVotoLega - LaNotiziaTweet : Salvini promette la qualunque. E pure di vincere le elezioni. Dalla Flat tax al 15% anche per i lavoratori dipenden… - chiarapellegri9 : RT @LegaSalvini: SONDAGGI, IL CENTROSINISTRA TREMA: COME FINISCE NEI COLLEGI SENZA CARLO CALENDA. E IL CENTRODESTRA RIDE -