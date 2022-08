Elezioni, Salvini: “Flat tax al 15% anche ai lavoratori dipendenti” (Di lunedì 8 agosto 2022) ROMA – “Ci aspettano mesi difficili, noi vinceremo le Elezioni ma non è che dal giorno dopo tutti saranno più belli, ricchi e fortunati. Ci aspettano mesi difficili e scegliere una squadra compatta è fondamentale”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a Radio Montecarlo. “Cerchiamo di portare per l’Italia serietà e concretezza, io mi sono impegnato a non parlare di 25 cose ma di tre o quattro temi con numeri e proposte concrete – ha aggiunto – Io penso che l’emergenza sia il lavoro e il costo della vita, su questo stiamo insistendo anche il governo Draghi per azzerare l’Iva e tasse sui beni di prima necessità”. Tra i punti del programma, ha spiegato, la Flat tax: “In questo momento ci sono 2 milioni di partite Iva che pagano una Flat tax al 15%, a me piacerebbe estendere questa ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 8 agosto 2022) ROMA – “Ci aspettano mesi difficili, noi vinceremo lema non è che dal giorno dopo tutti saranno più belli, ricchi e fortunati. Ci aspettano mesi difficili e scegliere una squadra compatta è fondamentale”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo, a Radio Montecarlo. “Cerchiamo di portare per l’Italia serietà e concretezza, io mi sono impegnato a non parlare di 25 cose ma di tre o quattro temi con numeri e proposte concrete – ha aggiunto – Io penso che l’emergenza sia il lavoro e il costo della vita, su questo stiamo insistendoil governo Draghi per azzerare l’Iva e tasse sui beni di prima necessità”. Tra i punti del programma, ha spiegato, latax: “In questo momento ci sono 2 milioni di partite Iva che pagano unatax al 15%, a me piacerebbe estendere questa ...

carlosibilia : La situazione elezioni 2022 è questa...voi chi scegliereste? #Conte #LettaCalenda #bonino #Meloni #Berlusconi… - AlessiaMorani : Uno dei punti più alti di unità #Meloni #Salvini e #Berlusconi l’hanno toccato per l’elezione del Presidente della… - LegaSalvini : SONDAGGI, IL CENTROSINISTRA TREMA: COME FINISCE NEI COLLEGI SENZA CARLO CALENDA. E IL CENTRODESTRA RIDE - oradellasiesta : @dellimellow Veto su Renzi. Accoglie Calenda. Imbarca SI, Verdi e Di Maio. Prepara di nascosto accordo col M5S. Si… - PietroCuratola : RT @LegaSalvini: SONDAGGI, IL CENTROSINISTRA TREMA: COME FINISCE NEI COLLEGI SENZA CARLO CALENDA. E IL CENTRODESTRA RIDE -