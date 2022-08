Elezioni, Salvini: Entro 5 anni flat tax al 15% anche per i dipendenti (Di lunedì 8 agosto 2022) “In questo momento ci sono 2 milioni di partite Iva che pagano una flat tax al 15%, a me piacerebbe estendere questa tassazione piatta anche ai lavoratori dipendenti. Nell’arco di 5 anni si potrà fare”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a Radio Montecarlo L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 8 agosto 2022) “In questo momento ci sono 2 milioni di partite Iva che pagano unatax al 15%, a me piacerebbe estendere questa tassazione piattaai lavoratori. Nell’arco di 5si potrà fare”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo, a Radio Montecarlo L'articolo proviene da Ildenaro.it.

carlosibilia : La situazione elezioni 2022 è questa...voi chi scegliereste? #Conte #LettaCalenda #bonino #Meloni #Berlusconi… - pietroraffa : == Salvini:'Ci aspettano mesi difficili'. Pensa per noi! #elezioni - AlessiaMorani : Uno dei punti più alti di unità #Meloni #Salvini e #Berlusconi l’hanno toccato per l’elezione del Presidente della… - InfinitoIsacco : RT @angy_angy67: Salvini promette la qualunque. E pure di vincere le elezioni. Dalla Flat tax al 15% anche per i lavoratori dipendenti alla… - dopiot : RT @angy_angy67: Salvini promette la qualunque. E pure di vincere le elezioni. Dalla Flat tax al 15% anche per i lavoratori dipendenti alla… -