Elezioni: Renzi, 'Letta stai sereno se lo è detto da solo' (Di lunedì 8 agosto 2022) Roma, 8 ago (Adnkronos) - "Enrico stai sereno, questa volta, Letta se l'è detto da solo. Si è fatto un selfie". Lo ha detto Matteo Renzi a Zona bianca. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) Roma, 8 ago (Adnkronos) - "Enrico, questa volta,se l'èda. Si è fatto un selfie". Lo haMatteoa Zona bianca.

AlexBazzaro : Non c’è nessun terzo polo. Renzi e Calenda sono una stampella esterna del Pd con il quale sono pronti ad allearsi d… - fattoquotidiano : Elezioni politiche, se Calenda non va con Renzi deve raccogliere 56.250 firme per presentarsi: ecco cosa dice la le… - repubblica : Elezioni, Federico Pizzarotti: 'Saremo con Matteo Renzi, e' il momento della Politica con la P maiuscola' - MeScapin : RT @GIANGI774: Immaginate se: 1) Fosse stato Renzi a fare ciò che sta facendo Calenda; 2) Fosse stato Renzi a candidare la moglie in Parlam… - Basilio93744483 : RT @GIANGI774: Immaginate se: 1) Fosse stato Renzi a fare ciò che sta facendo Calenda; 2) Fosse stato Renzi a candidare la moglie in Parlam… -