Elezioni politiche: Martina Franca, la vicesindaca ed i quattro con i certificati Manca tuttora il politico di primo piano (Di lunedì 8 agosto 2022) Nello schema del partito democratico pugliese la vicesindaca di Martina Franca è considerata candidabile nel collegio uninominale alla Camera. Se ne fa il nome anche per la lista plurinominale. Nunzia Convertini in lizza nel collegio di Altamura (al quale fa capo Martina Franca) dunque? Questa, nel territorio, è una delle prospettive per le Elezioni politiche del mese prossimo. Ci sono quelli che hanno chiesto i certificati elettorali. A ridosso di ferragosto, se non per candidarsi, per cos’altro? Si tratta di Michele Marraffa, consigliere comunale in carica, esponente di Forza Italia; Grazia Lillo, consigliera comunale in carica, esponente di Fratelli d’Italia; Giacomo Conserva, consigliere comunale e regionale in carica, esponente della Lega; ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 8 agosto 2022) Nello schema del partito democratico pugliese ladiè considerata candidabile nel collegio uninominale alla Camera. Se ne fa il nome anche per la lista plurinominale. Nunzia Convertini in lizza nel collegio di Altamura (al quale fa capo) dunque? Questa, nel territorio, è una delle prospettive per ledel mese prossimo. Ci sono quelli che hanno chiesto ielettorali. A ridosso di ferragosto, se non per candidarsi, per cos’altro? Si tratta di Michele Marraffa, consigliere comunale in carica, esponente di Forza Italia; Grazia Lillo, consigliera comunale in carica, esponente di Fratelli d’Italia; Giacomo Conserva, consigliere comunale e regionale in carica, esponente della Lega; ...

