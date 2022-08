Elezioni politiche: Giorgia Meloni delinea gli scenari sul nuovo premier in caso di vittoria (Di lunedì 8 agosto 2022) Chi sarà il presidente del Consiglio qualora il centrodestra vincesse le prossime Elezioni? Per rispondere a questa domanda, Giorgia Meloni ha ribadito nel corso di Non Stop News su Rtl 102.5 qual è la visione della coalizione. «Le regole - ha spiegato - si conoscono». Il premier del centrodestra come verrebbe scelto? «Nel centrodestra la regola è che il partito che prende più voti nella coalizione propone al presidente della Repubblica la figura che dovrebbe essere indicata, che vorrebbe fosse indicata come premier». Qualora i sondaggi trovassero conferma nel responso delle urne del 25 settembre, Fratelli d'Italia sarebbe il primo partito della coalizione. A quel punto si aprirebbe l'orizzonte che vedrebbe la sua leader come candidata autorevole per Palazzo Chigi. «Io - ha dichiarato ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 8 agosto 2022) Chi sarà il presidente del Consiglio qualora il centrodestra vincesse le prossime? Per rispondere a questa domanda,ha ribadito nel corso di Non Stop News su Rtl 102.5 qual è la visione della coalizione. «Le regole - ha spiegato - si conoscono». Ildel centrodestra come verrebbe scelto? «Nel centrodestra la regola è che il partito che prende più voti nella coalizione propone al presidente della Repubblica la figura che dovrebbe essere indicata, che vorrebbe fosse indicata come». Qualora i sondaggi trovassero conferma nel responso delle urne del 25 settembre, Fratelli d'Italia sarebbe il primo partito della coalizione. A quel punto si aprirebbe l'orizzonte che vedrebbe la sua leader come candidata autorevole per Palazzo Chigi. «Io - ha dichiarato ...

Agenzia_Ansa : 'Sono qui per dirvi che ho deciso di mettermi a disposizione della comunità del Movimento 5 Stelle e del progetto d… - pdnetwork : Se un politico non rispetta la parola data, non è più politica. È Twitter, dove puoi cambiare opinione ogni minuto.… - fattoquotidiano : Elezioni politiche, se Calenda non va con Renzi deve raccogliere 56.250 firme per presentarsi: ecco cosa dice la le… - irachetirigira : RT @BuselliGiulia: Oggi 8 Agosto ci trovi in Piazza a #Seravezza, durante il mercato, per raccogliere le firme per poterci presentare alle… - RaffaeleLaRegin : RT @pdnetwork: Se un politico non rispetta la parola data, non è più politica. È Twitter, dove puoi cambiare opinione ogni minuto. Ora mett… -