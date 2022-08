Elezioni | Pizzarotti | Lista Civica Nazionale starà con Italia Viva

(Di lunedì 8 agosto 2022) "Dopo molti giorni di balletti indecorosi, con laabbiamo deciso di stare con chi a queste danze non ha partecipato. Saremo con @matteorenzi e con chi crede nel nostro progetto civico e riformista". Lo annuncia su Twitter l'ex sindaco di Parma Federico

SkyTG24 : #elezioni, Pizzarotti: 'Lista civica nazionale corre con Italia viva' - kospeti : Elezioni 2022, Federico Pizzarotti annuncia: 'Saremo con Matteo Renzi' - la Repubblica la coerenza di ?@matteorenzi… - annamaria_ff : RT @repubblica: Elezioni, Federico Pizzarotti: 'Saremo con Matteo Renzi, e' il momento della Politica con la P maiuscola' - PrimaCommunica2 : RT @paolopicone70: #Italia Elezioni: riparte l’idea del terzo polo con Renzi, Pizzarotti e Calenda che ha mollato l’incerto Letta https://t… - paolopicone70 : #Italia Elezioni: riparte l’idea del terzo polo con Renzi, Pizzarotti e Calenda che ha mollato l’incerto Letta -

Matteo Renzi, al momento e in attesa di eventuali abboccamenti con Calenda, si presenta con la sua lista di Italia viva, in collegamento con le realtà civiche di Federico. Il martellamento ...Intanto, sullo scacchiere renziano , ieri è arrivata l'ufficializzazione dell'accordo coi sindaci della Lista civica nazionale di Federico, decretando la fine del totale isolamento e la ... Elezioni, Pizzarotti: "Lista civica nazionale corre con Italia viva" A dispetto dei toni tormentati e di quel dire «questa è la decisione più sofferta della mia vita», una volta fuori dagli studi Rai, Carlo Calenda confessa: ...ROMA - Il Pd chiude definitivamente a una possibile alleanza con il M5S e segna anche la rottura con Carlo Calenda. Per Letta ormai lo schema dei partner è definito. "Lo schema delle alleanze è quello ...