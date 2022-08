Elezioni | Magi | ' Calenda ha abbandonato chat Azione-+Europa'

(Di lunedì 8 agosto 2022) Roma, 8 ago (Adnkronos) - "Sì. E' andata così. Questa è la politica zero". Riccardo, deputato e presidente di, ha confermato a 'In onda' su La7 il fatto che ieri improvvisamente nellacomune disia apparso il messaggio 'Carloha'. "Noi siamo qui a discutere in una Direzione perché anche il modo, i processi democratici, hanno un valore. Non come un leader che fa pensare a una rock star", ha spiegatoin una pausa dei lavori della Direzione di

... per presentare quello di Azione alledi settembre, deve trovare più di 30 mila persone ... ha detto il presidente di Più Europa Riccardo. Ed Emma Bonino è sulla stessa linea: "A me sembra ...Al Nazareno non nascondono il rammarico per 'la lunga sfilza di menzogne' di Calenda, ma al contempo sottolineano come 'a smascherarle siano stati, Bonino, Della Vedova'. Ora, il mandato del ...Roma, 8 ago "Sì. E' andata così. Questa è la politica zero". Riccardo Magi, deputato e presidente di +Europa, ha confermato a 'In onda' su La7 il fatto che ieri ...ROMA – Enrico Letta, dopo l’addio di Azione, è determinato a recuperare il tempo perduto. Così, da Marcinelle – il luogo della tragedia che nel 1956 costò la vita a 262 minatori, di cui 136 italiani – ...