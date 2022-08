Elezioni: in vista terzo polo Renzi-Calenda per superare soglia sbarramento (Di lunedì 8 agosto 2022) L'alleanza consentirebbe ai due leader di non incorrere nello sbarramento e di mettere in lista i loro big L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 8 agosto 2022) L'alleanza consentirebbe ai due leader di non incorrere nelloe di mettere in lista i loro big L'articolo proviene da Firenze Post.

amnestyitalia : In vista delle elezioni del prossimo settembre abbiamo elaborato un manifesto con 10 punti sui diritti umani per i… - amnestyitalia : In un contesto di forte incertezza, tra pandemia, conflitti e instabilità economica, la politica italiana deve conc… - Adnkronos : 'Il prossimo governo avrà la possibilità di investire ingenti risorse con i soldi che io ho ottenuto in Europa per… - PantheonVerona : Questa sera a Borgo Roma si tiene l'assemblea provinciale di Italia Viva in vista delle elezioni del 25 settembre.… - a_conti_fatti : RT @sara_turetta: Le richieste delle associazioni per la protezione degli animali ai partiti in vista delle prossime elezioni. @SavetheDog… -