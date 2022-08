Elezioni, Calenda a Letta: “Enrico, non raccontare palle. Sapevi quello che sarebbe successo” – Video (Di lunedì 8 agosto 2022) “Enrico, non raccontare palle. Sapevi benissimo quello che sarebbe successo, ci siamo incontrati e io te lo avevo detto”. In un Videomessaggio, il giorno dopo la rottura col Partito democratico, Carlo Calenda si rivolge direttamente al segretario Enrico Letta. “Sono rimasti al giorno della marmotta – ha continuato il leader di Azione, riferendosi al centrosinistra – poi Emma Bonino mi spiegherà come fa a stare contro chi vuole uscire dalla Nato. Noi ora andiamo avanti a costruire un grande partito della Nazione, che non è né di destra né di sinistra”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) “, nonbenissimoche, ci siamo incontrati e io te lo avevo detto”. In unmessaggio, il giorno dopo la rottura col Partito democratico, Carlosi rivolge direttamente al segretario. “Sono rimasti al giorno della marmotta – ha continuato il leader di Azione, riferendosi al centrosinistra – poi Emma Bonino mi spiegherà come fa a stare contro chi vuole uscire dalla Nato. Noi ora andiamo avanti a costruire un grande partito della Nazione, che non è né di destra né di sinistra”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

