Elezioni | Bergamini | ' basta odio per centrodestra | dicano qualcosa di sinistra'

Roma, 8 ago. (Adnkronos) - "La democrazia e la Costituzione sono patrimonio di tutti i cittadini, anche di quelli di centrodestra. È inaccettabile l'odio che dalla sinistra si riversa ogni giorno contro gli elettori di centrodestra. Si sforzino piuttosto di dire 'qualcosa di sinistra', per dirla alla Nanni Moretti". Lo afferma la deputata di Forza Italia e sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento Deborah Bergamini.

