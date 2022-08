Elezioni 2022, Meloni: “Calenda ha fatto i suoi calcoli” (Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – “Banalmente siamo davanti a un calcolo elettorale. Stiamo assistendo a un balletto tragicomico”. A parlare così la presidente di FdI, Giorgia Meloni, ospite di “Non Stop news” su Rtl 102.5, commentando il ‘divorzio’ elettorale tra Pd e Azione in vista delle Elezioni politiche del 25 settembre 2022. “Da una parte c’è la telenovela, dall’altra parte il centrodestra è già parecchio avanti con la stesura del programma. Il centrodestra è una coalizione che ci ha messo mezz’ora a trovare delle soluzioni. Noi stiamo insieme per scelta, dall’altra parte l’unica idea condivisa è ‘battiamo la destra’”. “Io penso che Calenda ieri abbia fatto il suo calcolo elettorale, forse ritiene che fuori dal centro sinistra possa fare qualcosa di meglio ma la strategia non cambia: marciare divisi per colpire ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – “Banalmente siamo davanti a un calcolo elettorale. Stiamo assistendo a un balletto tragicomico”. A parlare così la presidente di FdI, Giorgia, ospite di “Non Stop news” su Rtl 102.5, commentando il ‘divorzio’ elettorale tra Pd e Azione in vista dellepolitiche del 25 settembre. “Da una parte c’è la telenovela, dall’altra parte il centrodestra è già parecchio avanti con la stesura del programma. Il centrodestra è una coalizione che ci ha messo mezz’ora a trovare delle soluzioni. Noi stiamo insieme per scelta, dall’altra parte l’unica idea condivisa è ‘battiamo la destra’”. “Io penso cheieri abbiail suo calcolo elettorale, forse ritiene che fuori dal centro sinistra possa fare qualcosa di meglio ma la strategia non cambia: marciare divisi per colpire ...

