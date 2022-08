Elezioni 2022, contatti in corso tra Di Maio e Partito animalista italiano (Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – contatti in corso in queste ore per un’alleanza tra il Partito animalista italiano e Impegno Civico di Luigi Di Maio, in vista delle Elezioni politiche 2022 in programma il 25 settembre. “E’ in corso un’interlocuzione con i vertici di Impegno Civico per definire insieme una proposta concreta che caratterizzi Impegno Civico oltre che per la sua sensibilità ambientale anche per una sensibilità animalista”, annuncia la Presidenza del Partito animalista italiano, formazione politica che alle europee del 2019 ha ottenuto una percentuale dello 0,6% a livello nazionale. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) –inin queste ore per un’alleanza tra ile Impegno Civico di Luigi Di, in vista dellepolitichein programma il 25 settembre. “E’ inun’interlocuzione con i vertici di Impegno Civico per definire insieme una proposta concreta che caratterizzi Impegno Civico oltre che per la sua sensibilità ambientale anche per una sensibilità”, annuncia la Presidenza del, formazione politica che alle europee del 2019 ha ottenuto una percentuale dello 0,6% a livello nazionale. L'articolo proviene da Italia Sera.

